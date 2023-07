La magie secrète des mots

Léa a six ans, elle aime danser, regarder les étoiles qui tapissent le ciel de son île, et surtout, aller au parc avec sa cape, son chapeau pointu et sa baguette magique. Parce que Léa sera une sorcière quand elle sera grande ! Mais pour Mamie Lulu, sa gentille voisine, Léa a déjà de la magie en elle : la magie des mots, une magie secrète qui rend les gens heureux.