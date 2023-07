Quand Marion, jeune paysanne bretonne, est enlevée par des cavaliers, Adrien, le meilleur joueur de choule du village, se lance à sa poursuite, bien décidé à retrouver celle qui fait battre son coeur. Contraint d'embarquer pour la Louisiane, il arrive incognito à La Mobile, le poste commercial et militaire le plus important après La Nouvelle-Orléans, capitale de cette province apparte- nant au royaume de France. Pendant ce temps, Marion a été offerte à un puissant chef chi- cacha, nation la plus crainte du Mississippi que le gouverneur Bienville ne parvient pas à soumettre. Elle devient l'amie d'une jeune indienne, Yupka, ravie de lui enseigner les us et coutumes de son peuple. Mais Marion ne songe qu'à s'enfuir pour retrou- ver celui qu'elle aime. Adrien est à plus de mille lieues, et son ventre s'arrondit un peu plus chaque jour... Lorsqu'elle apprend que les Chactas, alliés des Français, vivent à quelques dizaines de lieues de là, elle échafaude un plan pour s'y rendre. N'est-elle pas "Tête de feu" , une louve, une battante qui refuse de s'avouer vaincue ?