L'amour transparent

Miki est un jeune homme poursuivi par la malchance depuis sa plus tendre enfance. Timide et renfermé, il se tient à l'écart des autres et subit sa condition en silence. Jusqu'au jour où il rencontre un homme étrange, qui lui demande s'il peut se nourrir de son malheur... Miki, surpris, apprend que l'homme n'est pas humain : c'est un akashibito, un être qui se nourrit des émotions négatives de son hôte lorsqu'un contrat est passé. Voyant que l'inconnu est en train de mourir de faim, par bonté d'âme, Miki décide d'accepter de l'aider. Il lui donne un nom, Shiro, scellant ainsi le contrat que les lie. Dorénavant, Shiro restera avec Miki, et se nourrira de son extrême malchance. Mais tout risque de se compliquer si les sentiments s'en mêlent...