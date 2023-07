J'ai adopté un loup

Ino, un homme au visage peu expressif vit avec Taïchirô, un collègue plus jeune que lui, avec qui il entretient une sorte de relation d'un maître avec son chien. Leur cohabitation a débuté lorsqu'après une soirée de leur boîte, Ino a hébergé Taïchirô qui n'avait nulle part où aller. Taïchirô, bien qu'il déclare son amour à tout bout de champ et saisisse chaque occasion pour toucher son colocataire, ne cherche jamais à aller plus loin. Le jour où Ino décide de céder à Taïchirô pour récompenser sa retenue, il " tombe " dans une flaque d'eau et atterrit dans un monde parallèle où vit un autre Taïchirô qui ne l'a jamais rencontré et se comporte très froidement à son égard.