Caché sous son masque. Tome 2

Toujours masqué et introverti, Sayama s'habituait doucement à sa vie de couple avec Saikawa, mais c'était sans compter l'arrivée de Tsuruga, un élève à la réputation sulfureuse. Réputé pour coucher avec les copines des autres, Tsuruga s'intéresse à Sayama et décide de lui enlever son masque ! Ajouté à ça, Saikawa semble vouloir prendre ses distances avec Sayama et dévoile au grand jour une nouvelle facette de sa personnalité.