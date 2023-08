Guide Hachette des Vins 2024

UN GUIDE SELECTIF 35 000 vins goûtés à l'aveugle par des dégustateurs professionnels 8 000 vins retenus, notés de 1 à 3 étoiles, avec indications de garde et d'accords gourmands 500 coups de coeur 2 000 bons rapports qualité/prix Plus de 500 vins bio ... ATTACHE A LA DIVERSITE Toutes les appellations d'origine contrôlée Les vins à indication géographie protégée (IGP) ... INDEPENDANT ET OBJECTIF Inscription des cuvées libre et gratuite Aucune publicité directe ou indirecte des producteurs Dégustations impartiales et à l'aveugle 2 EN 1 ! ACCES ILLIMITE AU SITE INTERNET WWW. HACHETTE-VINS. COM Accès premium à l'édition 2024 Toutes les éditions du Guide Hachette des vins depuis 2001 + de 170 000 références en ligne Un accès à la boutique en ligne pour commander vos vins