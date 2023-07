La forme des sentiments Tome 2

A présent que le secret est éventé, Ibuki raconte à Yûma son passé avec Maika et leur véritable histoire. Il n'espère qu'une chose : que le professeur de piano sera tolérant et qu'il continuera à le soutenir comme il l'a fait jusque-là. Pour lui montrer que c'est le cas, Yûma le prend dans ses bras pour le réconforter... et les deux hommes sont aperçus par Maika, qui commence à se poser des questions. Elle va même jusqu'à interroger Yûma sur le sujet, mais celui-ci, tout comme Ibuki, est en plein déni de ses sentiments...