Mariage heureux inattendu. Tome 1

Ritsu Yûki, salaryman beau et sérieux, reçoit une demande en mariage de son collègue et rival Haruma Honjô. Ritsu d'un côté, dont l'entourage a toujours insisté pour qu'il trouve quelqu'un, et Haruma de l'autre, victime de sa popularité... Il n'y aurait que des avantages s'ils se mariaient. Ritsu finit par accepter cette audacieuse proposition, mais son quotidien si agréable avec Haruma qui prend tant soin de lui va l'entraîner dans une relation inattendue...? !