Corps noirs. Réflexions sur le mannequinat, la mode et les femmes noires

Corps noirs est un essai accessible et documenté pour repenser la place des corps noirs féminins dans la mode... et agir. Christelle Bakima a passé plus de la moitié de sa vie à examiner les défilés de mode et à collectionner les magazines de mode. Des heures de podiums et des centaines de kilos de papier glacé plus tard, le constat est sans appel : elle ne s'identifie que rarement à la plupart des images produites par la mode française... Dans cet essai accessible, documenté, écrit à la première personne, elle utilise le cas des tops models noirs sur les podiums français comme miroir grossissant de la condition féminine noire en France, tout en réfléchissant à sa propre position de jeune femme noire dans l'industrie de la mode. Par le prisme de la race, du genre, et de la classe, elle questionne les rapports de domination qui la traversent. Sous sa plume, l'autrice nous invite à célébrer les corps noirs féminins qui font et ont fait la mode, tout en mettant en évidence les choix politiques qui devront être faits pour que les corps les plus marginalisés puissent s'inscrire durablement dans le paysage