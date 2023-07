The bitch cat. Tome 3

Le mannequin à succès Kyôsuke utilisait son beau visage et son corps pour gravir les échelons dans le show-business. Autrefois, sa devise était "le sexe, c'est du plaisir, mais avant tout du profit", seulement depuis qu'il sort avec le technicien Fujishima, il est comblé autant dans sa vie privée qu'au niveau professionnel. Un jour, Kyôsuke est recruté pour jouer dans une pièce de théâtre dont le directeur Hiruma est connu pour son talent et pour avoir lancé la carrière de bon nombre de jeunes acteurs... Kyôsuke, fasciné par l'aura d'Hiruma, est complètement absorbé par son nouveau travail. Mais dans le même temps, le désir de Fujishima de monopoliser son amant grandit de plus en plus...!