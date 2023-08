Découvrez 8 histoires criminelles familiales qui ont défrayé la chronique. Le massacre des Troadec, l'infanticide de Berck-sur-mer, l'affaire de l'Ordre du Temple Solaire... tous ces crimes ont un point commun : ils ont tous été commis dans l'intimité d'un foyer et ont marqué par leur violence l'histoire judiciaire française. Créatrice du podcast éponyme et journaliste, Caroline Nogueras raconte avec beaucoup de talent les détails de l'enquête, présente les personnalités des différents protagonistes et passe au crible tous les ressorts qui ont fait basculer des familles entières dans l'horreur. Découvrez : - 8 histoires de crimes françaises, pour certaines encore non élucidées ; - Home(icides), un podcast de référence sur toutes les plateformes d'écoutes ; - l'expertise d'une journaliste spécialisée (TF1, France 2, M6...).