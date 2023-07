Alphonse, un homme dragon, se voit rétrogradé et rencontre Dante, son nouveau supérieur au caractère très indépendant. Ce dernier, fort et généreux, accepte Al sans montrer aucun préjugé à son égard. Un véritable héros aux yeux du dragon. De plus, Dante lui confie qu'il est doté d'une ouïe extrêmement développée, ce qui peut parfois être handicapant le rendant très attirant pour Al. Sans oublier qu'il semble cacher un secret en lien avec cette capacité. Mais il dit à Al que seuls les battements de son coeur l'apaisent. Une vraie déclaration d'amour !