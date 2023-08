Guide du Routard Amsterdam et ses environs 2024/25

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Souriante et humble à la fois, Amsterdam est une capitale de taille modeste qui s'offre sans détour ni faux-semblant. Entre ponts et canaux, péniches et vélos, la ville saura vous charmer avec ses cafés sans âge, ses maisons si particulières et ses nombreux musées. Dans Le Routard Amsterdam, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - 2 itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (parcourir les immenses champs de fleurs autour de Keukenhof ou faire une provision de fromage à Gouda), des visites (s'émerveiller devant les couleurs éclatantes et les formes torturées des tableaux au Van Gogh Museum ou tressaillir d'émotion à la maison d'Anne Franck), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - Plus de 20 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Amsterdam hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.