Imago 04 - Retour aux sources

Les amis font une escale à Kalâa, le village natal d'Awa ! Mais ils découvrent bientôt qu'un mystérieux imago sauvage rôde et terrifie tous les habitants... Et ce dernier semble en vouloir tout particulièrement à Imad, le chef du village et cousin d'Awa. Le groupe se lance alors sur les traces de l'imago, bien décidé à comprendre les raisons de sa colère...