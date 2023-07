Sculpter le temps. Mémoires d'une vie

Une existence traversée par l'horreur de la guerre et de la déportation. Internée à l'âge de dix-sept ans dans les camps de Poitiers, Drancy et Pithiviers, Jacqueline Schulhof parvient à être libérée en 1942 grâce à l'intervention de son père, Raymond Schulhof. Le matin du 4 janvier 1944, cependant, une partie de sa famille - sa mère, son père, sa grand-mère et son petit frère Georges - est arrêtée par les Allemands. Aucun d'entre eux ne reviendra d'Auschwitz. L'histoire de Jacqueline et de sa famille est emblématique de l'une des nombreuses et terribles tragédies de la Shoah : la tentative d'anéantissement, par l'occupation nazie, de toute la communauté juive d'Amiens. Les souvenirs et les événements recueillis dans ces pages par Annalisa Comes tracent un récit qui reste fidèle aux imperfections de la mémoire et qui naît du dialogue entre deux femmes liées par une grande affection. Un livre de témoignage dans lequel l'histoire des événements familiaux de Jacqueline se mêle à celle de sa carrière artistique de sculptrice, qui a commencé relativement tard mais qui, pour elle, a été une profonde affirmation de la vie. Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.