Destins de champions 05 - Une biographie d'Antoine Dupont

Dès ses débuts dans son petit village des Hautes-Pyrénées, Antoine Dupont n'a qu'un rêve : devenir joueur de rugby professionnel ! Celui qu'on surnomme d'abord Toto, puis Super Dupont, va s'offrir une place de choix dans l'univers du ballon ovale. Elu meilleur joueur du monde en 2021, le capitaine de l'équipe de France s'est hissé au top du rugby international. Revivez les moments forts de sa carrière dans cette biographie inédite ! Une biographie écrite par Luca Caioli et Cyril Collot, journalistes sportifs auteurs de nombreux ouvrages sur les plus grands champions français et internationaux.