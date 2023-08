Mission budget. La magie des enveloppes

Avec ce véritable guide compagnon, faites le point sur vos dépenses, apprenez à ne plus gaspiller et commencez à épargner rapidement et durablement ! Comment éplucher ses comptes, mettre à plat et gérer son budget pour constituer une épargne et s'y tenir, instaurer des routines efficaces pour mieux consommer... découvrez tous les conseils nécessaires afin de ne plus finir dans le rouge et retrouvez un équilibre financier pour plus de sérénité au quotidien. Ce guide clés en main comporte en outre de nombreuses fiches, to-do lists, bilans réguliers, mais aussi des astuces anti-crise et des défis motivants. En bonus : 6 enveloppes avec leurs stickers pour démarrer la méthode ! Pas de promesses irréalistes, pas de blabla : promis, ça ira mieux à la fin du mois !