Sherlock, Lupin et moi - Tome 12. Le bateau des adieux

Désormais princesse héritière du trône de Bohème, Irene est consignée dans un lieu secret au pays de Galles, loin de Londres et de ses proches. Son père Leopold, Horatio et ses deux grands amis Sherlock et Arsène lui manquent cruellement. Pourtant, lorsqu'elle reçoit d'alarmantes menaces, Irene est forcée de sortir de son marasme. Ses ennemis l'ont-ils retrouvée ? Pour résoudre ce mystère, elle fait appel à Sherlock et Arsène. Cette enquête sera peut-être la plus complexe de l'histoire de leur trio.