Etre humain en gestion... plus que jamais. Expériences et vision partagées

Au coeur de toute organisation professionnelle devrait se trouver l'humain. C'est l'axiome fondamental que décline l'auteure tout au long de cet essai qui invite à traiter avec respect ses collaborateurs. En effet, alors que les entreprises doivent être plus que jamais à l'écoute des besoins de leurs employés, elles s'évertuent à l'inverse à attirer une nouvelle main-d'oeuvre. Selon l'auteure, il y a alors un fort risque de déséquilibre de leurs structures, qui peut même menacer leur maintien. Emaillé d'exemples concrets, ce guide fondé sur les expériences et les observations de l'auteure, propose d'autres voies de gestion des ressources humaines, y compris par la spiritualité, qui peut être un outil adapté aux programmes de formation en gestion et leadership.