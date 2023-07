Du management, encore du management, toujours du management. Petit guide, parcours d'un manager

Peut-être est-ce sa passion de la voile qui a conduit Didier Petiteville à devenir manager. Tenir le cap, affronter des vents contraires, parfois des éléments déchaînés, surmonter les situations périlleuses, rien de mieux pour se révéler sans faux-semblant. Dans l'entreprise, le manager fait office de skipper. Il pilote, réagit, anticipe, analyse et coordonne. Et, comme à bord d'un bateau, il doit pouvoir compter sur une équipe solidaire et enthousiaste pour relever tous les défis.