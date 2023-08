Ton Rêve à toi

Il y a un rêveur qui sommeille en chacun de nous. Certains rêvent d'inventer des choses extraordinaires pour rendre la vie plus facile. D'autres rêvent d'explorer la Terre pour mieux en connaître les secrets. Et toi quel est ton rêve ? Un album tendre et poétique pour inviter les petits à imaginer, créer et ne jamais cesser de rêver.