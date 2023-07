Spécialité humanités, littérature et philosophie Tle. 2e édition

Parce que la méthodologie est essentielle pour réussir avec succès ses épreuves du baccalauréat et que la réforme mise en place au lycée vise un parcours de l'élève de la classe de Seconde aux études supérieures, Parcours et méthodes est la collection indispensable aux lycéens souhaitant réviser sereinement et efficacement. Dans cet ouvrage, vous trouverez : - Des cours complets et documentés, assortis de zooms spécifiques sur les éléments essentiels à retenir, - Des fiches méthode claires, détaillant chaque point à maîtriser pour produire la meilleure des copies, - Des exercices corrigés par un professeur de l'Education Nationale.