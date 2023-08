WINNIE L'OURSON - Les petits bonheurs - Disney. Une histoire qui te révèle ce qui rend vraiment heureux

Un tendre album aux délicates illustrations, sur la beauté du monde. Le bonheur est partout, même dans les petites choses du quotidien : passer du temps avec ses amis, s'entraider, partager... Ces gestes nous apprennent la gratitude. C'est ce que va découvrir Winnie dans cette belle histoire. Sous la plume de Catherine Hapka, le petit ourson et ses amis vont mettre en résonnance Amitié et Douceur, pour se rendre compte que le monde est rempli de merveilles. " Comme la nuit commence à tomber, Bourriquet invite ses amis à dormir chez lui. - Merci de partager ta cabane avec nous, lui dit Winnie. ­- Avec plaisir, lui répond leur hôte. C'est petit, mais au moins, on se tiendra chaud. Peu importe que l'on n'ait pas grand-chose à offrir, du moment que ça vient du coeur. " Les magnifiques aquarelles de Mike Wall illustrent parfaitement le message doux comme du miel de cet album. Le bonheur est partout : immense et infini. Dès 3 ans.