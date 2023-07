Chimie générale. QCM corrigés et rappels de cours

La collection PASS - Licence santé propose des outils indispensables pour évaluer ses connaissances et son degré de compréhension des cours pour toutes les nouvelles matières de la PASS et de la LAS : - Préparer les épreuves du nouveau concours ; - Réviser régulièrement les notions fondamentales du cours et évaluer ses connaissances ; - Compléter et améliorer ses révisions grâce à des entraînements complets. Dans cet ouvrage, l'auteure propose une série de QCM corrigés et des rappels de cours pour réviser le cours de chimie générale. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de PASS et LAS.