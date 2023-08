SPIDEY ET SES AMIS EXTRAORDINAIRES - J'écoute et je lis (Livre sonore) - Mission à trois - MARVEL

Une collection d'histoires à lire et à écouter pour les tout-petits ! - Un livre illustré de 24 pages, pour découvrir l'une des aventures de Spidey et ses amis extraordinaires. - Une puce sonore de 5 minutes pour entendre l'histoire et savoir quand tourner la page grâce au son de clochette. - La fonction pause permet d'arrêter et de reprendre la narration ! - Le bouton ON/OFF au dos du livre permet d'éteindre et d'allumer à volonté ainsi que de reprendre la lecture depuis le début. Dès 2 ans. L'histoire : Peter est en réalité un super-héros ! Avec ses deux amis, Gwen et Miles, ils luttent ensemble contre les vilains. Et Rhino vient de cambrioler une banque... En avant, l'équipe Spidey !