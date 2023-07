Les enjeux majeurs du XXIe siècle. Economie, société et environnement. L'actualité en 96 fiches

Dans cet ouvrage qui valorise la coopération entre acteurs de la mondialisation divers et multiples, plutôt que le repli sur soi, on mobilise l'économie pour comprendre les enjeux actuels et à venir, au niveau mondial, puis européen avant de se focaliser sur les pays émergents puis en développement. Sont privilégiées les questions de croissance économique et de croissance démographique ; leurs effets sur l'environnement, les migrations ; les questions sur l'économie de la dépendance, l'économie circulaire ou encore l'économie de partage. L'ouvrage traite également des questions sur l'économie de la santé, l'économie de la connaissance, l'intelligence artificielle et l'économie numérique. Enfin, il fait un point sur la nécessité de repenser la gouvernance et les réglementations. Chaque question est traitée sous forme de fiche. Divisée en 24 thèmes, l'ouvrage propose au total 96 fiches pour comprendre Les enjeux majeurs du XXIe siècle. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en sciences économiques, en IEP ou encore en classes préparatoires.