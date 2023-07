DCG 2. Le droit des sociétés et des groupements d’affaires en fiches et en schémas

Cet ouvrage, conforme à la réforme du DCG, a été conçu pour une préparation optimale à l'épreuve de Droit des sociétés et des groupements d'affaires. Structuré sous formes de fiches, il propose pour chaque thème au programme de l'UE 2 : - un schéma de synthèse ; - un cours clair et structuré ; - un résumé pour retenir l'essentiel ; - des cas corrigés et commentés pour s'entraîner et s'auto-évaluer.