Toi aussi tu as un don (mais tu ne le sais peut-être pas encore)

André Roberti a écrit ce livre à l'intention de ceux qui croient qu'ilexiste au fond d'eux-mêmes un potentiel inexploré. A ceux qui sesentent dans le brouillard. A ceux à qui il manque quelque chose pourse sentir profondément heureux. Ce que ces personnes pourraient vivreest bien supérieur à ce qu'ils vivent actuellement ! Des questions nous traversent : Comment trouver ma place ? Qui suis-je ? Quelle est ma mission de vie ? Au lieu de travailler à améliorer ce qui ne va pas, André Roberti a mis au point une méthode pour mettre l'accent sur ce qui va, sur nos talents innés, nos dons. Et cela fonctionne ! Il partage avec nous deux secrets essentiels pour changer sa vie : -Découvre ton talent, développe-le et aligne ta vie dessus.-Remplis ton coeur (pas ta tête), écoute ton âme et suis tes envies et tes intuitions.