Toute technologie est ambivalente et Internet n'échappe pas à la règle. S'il a permis aux voix dissonnantes – femmes lesbiennes, bi, trans, handicapées, racisées, victimes de violences sexuelles –, de se faire entendre, le web s'est aussi fait l'écho des discours de haine qui intimident et poussent à quitter les réseaux. Internet a, un temps, incarné l'utopie d'une agora démocratique, mais l'illusion s'est vite dissipée pour laisser place à un espace anxiogène à mesure qu'il était recomposé, marketé et accaparé par les groupes dominants. Co-fondatrices de Féministes contre le cyberharcèlement, Laure Salmona et Ketsia Mutombo, en médiatisant le hashtag #TwitterAgainstWomen à l'échelle internationale, ont ainsi contribué à faire naître un nouveau regard sur le harcèlement et à politiser le phénomène des cyberviolences en pointant leur caractère systémique. Cet ouvrage est le produit de cette lutte et de l'engagement résolu des autrices à emmener le mouvement de recomposition de l'Internet de demain, pour qu'il (re)devienne l'espace de liberté et d'égalité de ses débuts.