Ulysse Tome 2 : L'île aux plaisirs

Toujours fidèle au livre d’Homère, L’Odyssée, Cosimo Ferri enrichit son dessin en s’inspirant des peintures et sculptures classiques et antiques. Il en résulte une œuvre riche et grandiose qui fera la joie des amateurs d’Histoire et de Littérature. Ce deuxième opus sur trois, narre le voyage fantastique d’Ulysse chez les Lotophages se nourrissant de fleurs hallucinogènes, avant d’aborder l’île aux Cyclopes à l’œil unique qui succomberont à la ruse du héros. Il contera son amitié avec Éole, le gardien des vents, comment il échappa aux Lestrygons cannibales et résista à la magie de l’enchanteresse Circée. Avec cette collection, Cosimo Ferri nous fait redécouvrir un monument de la mythologie helléniste, et de son plus rusé héros.