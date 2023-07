Recueil de contes bwa du Mali. Parents et enfants, quelle histoire !

Les contes rassemblés dans ce recueil bilingue ont tous été enregistrés entre 1994 et 2010 par les animateurs de Radio Parana , dans la région de San au Mali. Ces quinze histoires proviennent d'une recherche collective sur les dynamiques parentales en milieu rural. Elles concernent donc les relations entre enfants et parents. On y rencontre des mères possessives et des pères jaloux, des parents déficients et d'autres plus attentionnés. Une constante semble se dégager à la lecture de cet ensemble : si les relations entre parents et enfants ne sont pas toujours paisibles, les difficultés sont le plus souvent imputables aux adultes eux mêmes, qu'ils gâtent excessivement les enfants ou qu'ils les martyrisent.