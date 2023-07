Des femmes contre Pinochet. Odile Loubet et les résistantes de l'ombre (Chili 1973-1990)

11 septembre 1973, Santiago du Chili. Le coup d'Etat des Forces Armées chiliennes renverse le président socialiste Salvador Allende. La dominicaine française Nadine Loubet (soeur Odile) prend la plume pour témoigner de l'horreur de la situation depuis les poblaciones de la capitale chilienne. Fruit d'une longue enquête menée dans les quartiers populaires de Santiago, ce livre retrace l'histoire méconnue de la religieuse française et des femmes engagées à ses côtés contre la dictature civilo militaire (1973 1990). De son arrivée en Amérique latine après la Seconde Guerre mondiale à son engagement dans la résistance anti Pinochet, nous plongeons dans le quotidien de soeur Odile et des réseaux souterrains qui ont fait le choix de défendre les persécutés malgré les risques encourus. Par la désobéissance civile et les actions clandestines, de nombreuses femmes chrétiennes ont combattu sans relâche, pendant dix sept années, l'autoritarisme, la torture et les disparitions forcées. Ces actrices de premier plan n'ont pourtant jamais été entendues et ont même parfois été réduites au silence au sein de leur propre Eglise. En leur donnant la parole, souvent pour la première fois, ce livre offre une perspective inédite sur un aspect méconnu de la dictature chilienne et rend hommage au courage de ces soeurs de l'ombre.