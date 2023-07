Jésus pour les non-religieux. Rendre son humanité au prophète de Nazareth

Nombre d'hommes et de femmes de notre temps qui se sont éveillés à l'esprit critique désertent les Eglises, notamment la religion catholique. Ils rejettent le Jésus qu'ils y trouvent, figé dans une identité supra humaine, et exprimé dans des dogmes imprégnés de représentations préscientifiques et de langages incompréhensibles. Ce Jésus ne les inspire plus dans la conduite de leur vie personnelle et sociale. Ils sont devenus non religieux. Dans ce livre, six auteurs contemporains, partageant eux mêmes ce malaise, redonnent corps à l'homme de Nazareth qui, il y a 20 siècles, à l'écoute d'une forte exigence intime, a produit des ébranlements libérateurs dans la société religieuse et civile de son temps, en dénonçant l'injustice, l'hypocrisie et le mensonge, en rendant dignité et courage aux marginalisés, en appelant ses compatriotes y compris ses adversaires à changer de regard et à élargir leur coeur. Tous ces auteurs témoignent, par expérience, que ce visage de Jésus rendu à son humanité peut être source d'inspiration pour eux, pour nos contemporains non religieux, croyants ou non, dans l'invention de leur propre existence, soucieuse de vivre vrai et engagée à promouvoir un monde de justice et de fraternité.