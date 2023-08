En quête de planètes. Les mystères du système solaire

Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune et les astres plus petits qui évoluent autour du Soleil sont les camarades de jeux de la Terre depuis 4, 5 milliards d'années. Nous avons tout imaginé ou presque sur elles. Ces planètes ressemblent-elles à la nôtre ? Pourraient-elles, elles aussi, héberger la vie ? Pourraient-elles même constituer une issue de secours pour notre espèce si la vie devenait insupportable sur Terre ? Dans les cultures antiques, le mouvement des planètes était souvent associé à la volonté des divinités, et servait de prétexte à la prise de décision. Depuis les années 1960, elles sont les cibles privilégiées de notre désir profond d'exploration. Dès l'enfance, on nous enseigne le nom des planètes, nous en montre des photos et nous apprend le nom des robots qui se posent à leur surface. On nous expose tout ce que l'on sait à leur sujet : leur taille, leur distance à notre étoile, leur nature - rocheuse ou gazeuse ¬-, la présence ou non d'une atmosphère à leur surface, la durée d'un jour et d'une année sur chacune d'elles et bien d'autres choses. A mesure que nous grandissons, il est toutefois de moins en moins question de planètes mais surtout d'étoiles, de galaxies, de trous noirs, d'astrophysique et de cosmologie, sans doute parce que l'on estime tout connaître sur les planètes. Or il reste énormément à découvrir. C'est précisément l'objectif de chaque nouvelle mission spatiale. Ces expéditions fantastiques sont celles de Christophe Colomb des temps modernes : elles sont le fruit d'une longue préparation, d'investissements financiers colossaux et peuvent changer à tout jamais notre vision de l'Univers. De Mercure, au plus près du Soleil, jusque dans les froides et sombres régions occupées par Uranus et Neptune, c'est à la découverte de ces aventures extraordinaires et de notre système solaire que ce livre nous convie.