Chillin' Life in a Different World Tome 8

Face à la haine que se vouent les humains et les démons, Furio décide de faire étalage de sa force afin de dissuader les deux camps de se battre, et commence à chercher comment les faire cohabiter. C'est alors qu'il apprend que Wyn, la jeune fille wyverne qu'il avait recueilli, a été séparée de sa famille à cause du sort de manipulation temporelle qu'il avait lancé. Plein de remords, il se surmène pour tenter de trouver un moyen de rendre les démonions que Wyn libère inoffensifs pour les humains, ce qui cause beaucoup d'inquiétude à ses proches et à Lys... Sa magie dépassant la sagesse humaine a créé un miracle, mais aussi une tragédie... Il faudra un amour très fort pour apaiser le coeur d'un être au pouvoir aussi phénoménal !!