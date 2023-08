Othello - Le brigand du passé - Tome 3

Une nouvelle aventure de Fab et Othello, son chien télépathe, jusqu'ici resté discret sur son passé. Les deux amis vont faire la rencontre d'un homme qui pourrait bien leur causer du souci... Le quotidien d'Othello et Fab est déjà perturbé avec l'arrivée dans leur famille de Yohann, le nouvel amoureux de la maman de Fab. Voilà que le sombre passé d'Othello va ressurgir et menacer ce dernier...