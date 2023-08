Grâce à L'Oracle de l'astrologie céleste, vous obtiendrez des informations précieuses su vous aspirations, vos objectifs, vos souhaits, vos obstacles et vos réussites. Vous explorerez les moments charnières de votre existence et connaîtrez la meilleure façon de naviguer sur votre chemin de vie. Il contient 35 cartes sur lesquelles figurent les signes du zodiaque ainsi que des illustrations de la nature, des planète et du cosmos, ainsi qu'un livre de 88 pages qui vous révèlera la signification profonde de chaque carte. Quel que soit le domaine que vous souhaitez améliorer - amour, travail, santé... -, ces cartes vous aideront à trouver la bonne direction à suivre pour insuffler bonheur et créativité dans votre vie.