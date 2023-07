Light & Shadow Tome 2 : Manipulation

A-t-on tous droit à une seconde chance ? Après la trahison de Jonah, Kali ne sait plus en qui elle peut avoir confiance. Et puis, qui croire ? Et surtout, en quoi croire ? En sa magie qui s'éveille ? Aux histoires qu'on lui raconte sur son peuple ? Elle n'a pas le temps de s'appesantir sur la question : son école est ciblée. Kormoron et Joshua sont forcément mêlés à tout ça... Ce n'est plus le temps des hésitations pour Kali, elle doit apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Maintenant. Sauf que c'est plus facile à dire qu'à faire... Mais l'avenir du monde dépend d'elle, et tant pis si elle y laisse la vie, et son âme. Trahisons, secrets, rebondissements, mais aussi amour sont au rendez-vous de ce tome 2 !