Mallarmé au-delà du silence est la première confrontation d'Henri Meschonnic avec le mythe de Mallarmé et la lecture qui en avait été faite par une génération de poètes nourris, jusqu'à la nausée, des vers du 'prince des poètes', et qui, emboîtant le pas à Jean-Paul Sartre, avait transformé "l'échec de la poésie en poésie de l'échec". Ce qui a empêché, écrit ici Meschonnic, "d'entendre un Mallarmé réellement en train de parler". Ainsi, c'est le "travailleur de l'idée", le poète de "l'affirmation d'une oralité" oubliée par la poésie du second vingtième siècle, que met en lumière cet essai reproposé aujourd'hui, trente sept ans après sa première publication en préface aux Ecrits sur le livre de Mallarmé parus aux Editions de l'éclat en 1986.