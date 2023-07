Prime Time. Tome 2, Destin et coeur volé

Xander Sean Bailey, le frère aîné de mon meilleur ami d'enfance, a toujours été un sacré emmerdeur avec un sale caractère et une attitude revêche. Pourtant, au cours des dernières semaines, je suis tombé amoureux de lui. Il possède un certain charisme, son air bourru a quelque chose de séduisant, et je me suis surpris à voir au-delà de mes a priori et à découvrir une toute nouvelle facette de l'inspecteur Trouduc... une facette que je pourrais aimer. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille et tout peut basculer d'un instant à l'autre. Pour le meilleur et pour le pire. Je sais de quoi je parle : je l'ai vécu hier soir. Je suis allé trouver Sean pour lui demander d'être mon garde du corps. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vole mon coeur au passage. #GardeDuCorps #GayForYou #Célébrité #Sexy #MM #RomanceContemporaine "Voir les rapprochements entre ces deux hommes fut une expérience de lecture très agréable, je n'hésiterai pas à me saisir du dernier tome dès qu'il est disponible ! " Meags, Goodreads "Je ne sais pas comment Ella Frank fait pour manier les mots avec tant de talent, mais tous ses personnages me marquent durablement. J'ai hâte de lire le dernier tome de cette série, il faut absolument que je sache comment l'histoire de ces deux hommes se termine ! J'espère que vous les aimerez autant que moi ! " blog Carol's Crazy Bookish World "Ella Frank est la reine de la tension, et même si je savais que ce livre se terminerait sur un retournement de situation, j'avais hâte de savoir de quoi il s'agirait ! " blog Mirrigold : Mutterings & Musings (LGBTQ+ Review Blog)