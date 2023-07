Mister Grincheux (et célèbre)

Quelle est la probabilité qu'une fille ordinaire sorte avec une rockstar mondialement connue ? Deux ans après la mort de sa femme, le chanteur Garrett Hayes n'a toujours pas fait son deuil. Alors il quitte Los Angeles pour fuir son passé. Et quel meilleur endroit pour échapper à ses fantômes que les montagnes de la Caroline du Nord ? Tout irait pour le mieux si les habitants de la petite ville de Wildwood acceptaient de le laisser tranquille. Ani Bennett est revenue dans sa ville natale pour retrouver la sérénité qui lui manque. La dernière chose dont elle a besoin, c'est d'un nouveau voisin mal luné, riche, célèbre et beaucoup trop beau pour son propre bien... et qui, non content d'emménager dans la maison d'à côté, hante aussi ses moindres pensées. Elle croyait que, une fois ses élans de groupie écartés et toutes les photos du chanteur supprimées de son téléphone, tout irait bien. Mais quand Garrett vient lui demander de l'aide, Ani ne peut refuser. Le souci, c'est que plus elle passe du temps avec lui, plus il est difficile d'ignorer ses sentiments de fan... ainsi que ceux, plus profonds, qu'elle commence à développer pour Garrett. Que peut-il arriver entre une inconnue et un chanteur mondialement connu ? Il est l'heure pour Ani d'oublier ses craintes et de le découvrir. #FriendsToLovers #SlowBurn #RomanceContemporaine #Rockstar