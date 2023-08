Animal Jack - Tome 1 Le Cœur de la forêt

Plonge au coeur de la forêt et pars à l'aventure avec Animal Jack ! Jack est un jeune garçon. Mais, parfois, c'est aussi un ours, un paresseux ou un singe. Parce que depuis qu'il est né, Jack a le pouvoir de se transformer en n'importe quel animal, et tout le monde trouve ça normal ! Bien qu'extraordinaire, Jack mène une vie ordinaire avec ses parents, dans un village au milieu de la forêt. Une vie paisible qui se retrouve bien vite perturbée par des faits très mystérieux... Jack ne peut rester sans rien faire. Heureusement, ses pouvoirs extraordinaires vont faire de lui le parfait détective pour résoudre ce mystère ! " Animal Jack " pour la première fois sous forme de romans illustrés, adaptés des célèbres bandes dessinées ! Une collection qui fait découvrir aux enfants les aventures merveilleuses d'un petit garçon pas comme les autres, meilleur ami des animaux !