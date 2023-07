Méthode de lecture CP. Guide pédagogique + numérique, Edition 2023

Le guide pédagogique bi-média et les diaporamas de la nouvelle méthode de lecture Lili et Paco CP ! - Avec toutes les fiches de prep' synthétiques et détachables pour la mise en oeuvre des séances Inclus l'accès à la version numérique qui permet d'accéder en un clic aux ressources : la préparation des séquences et la vidéoprojection en classe sont largement facilitées ! - Des tutos pédagogiques vidéos (gérer la prise de parole, mener un dialogue guidé, collecter des mots aux CGP non ambigües ...) et des fiches méthode - Les supports de la méthode à vidéoprojeter (manuel, cahier, mémos) - Les séances de compréhension avec tout le travail d'explicitation détaillé - Les fiches élèves, affiches classe, étiquettes à télécharger et imprimer Le guide existe aussi en version 100 % numérique.