Ovnis dans l'espace. Ovnis et conquête spaciale : des révélations étonnantes !

Au cours de la conquête spatiale, Soviétiques et Américains se sont trouvés confrontés à un problème déconcertant : leurs vaisseaux spatiaux étaient fréquemment "accompagnés" ou surveillés par d'étranges objets aux capacités technologiques stupéfiantes. Il ne s'agit pas là de l'affirmation de quelque esprit fantaisiste mais ce qui ressort d'innombrables déclarations de cosmonautes et de techniciens. Côté russe, la chute de l'empire soviétique a permis de prendre connaissance de nombreux documents inédits et hautement révélateurs. Côté américain, ce sont des astronautes, et non des moindres puisque plusieurs sont allés sur la lune, qui ont osé briser le mur du silence. Après une longue enquête dans les archives des deux pays, Jean-Claude Sidoun nous présente un compte rendu détaillé et pour le moins surprenant de la face cachée de la conquête spatiale. "Ils n'étaient pas seuls là-haut". Documents à l'appui, l'auteur le démontre et nous livre les perspectives qui découlent en toute logique de ce constat.