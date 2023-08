Le CAFERUIS. Concevoir, écrire et soutenir son mémoire professionnel, 2e édition

Le mémoire professionnel est la dernière étape pour valider le Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS) et vient entériner l'acquisition du bloc de compétences 4 "Contribuer au projet d'établissement ou de service" . Complet, pratique et simple d'utilisation, ce manuel permet aux étudiants et professionnels du secteur social et médico-social de maîtriser toutes les phases de la réalisation du mémoire (depuis la problématisation jusqu'à la soutenance). Les conseils prodigués, très concrets et au plus près des préoccupations des candidats, sont autant d'atouts pour aborder sereinement l'élaboration du plan, la rédaction, la présentation, mais aussi l'organisation (délais, planning) pour ne jamais être pris au dépourvu. Chaque étape est ainsi détaillée dans le respect de la méthodologie, des valeurs professionnelles et de l'éthique promues dans la formation CAFERUIS. Destiné aux stagiaires, aux cadres en formation et à celles et ceux qui ont fait reconnaître leurs compétences par une validation des acquis de l'expérience (VAE), ce manuel, à jour du nouveau référentiel, sera également un outil précieux pour les chefs de service pour superviser les projets d'amélioration des pratiques auprès du public accueilli.