Pratiques d'émancipation urbaine

L'émancipation ou plutôt les pratiques d'émancipation, ici et maintenant, dans les sociétés urbaines qui sont les nôtres, voilà ce que cet ouvrage voudrait exposer. L'enjeu n'est pas tant de montrer qu'un autre monde est possible, mais que cet "autre monde", ou ces autres mondes, relèvent de processus qui sont d'ores et déjà mis en oeuvre, au quotidien, dans des territoires et contextes urbains variés, par des individus et des groupes eux-mêmes très divers. L'ouvrage donne à voir des pratiques qui échappent aux logiques classiques de la mobilisation politique, mais qui permettent néanmoins à ces acteurs de retrouver prise dans le monde et de recréer des marges de manoeuvre. Souvent invisibilisées ou renvoyées au registre du banal ou de l'ordinaire, ces pratiques qui se jouent à bas bruit se révèlent émancipatrices.