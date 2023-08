Mon combat contre l'illettrisme

Le témoignage incroyable d'une femme inspirante dans sa lutte contre l'illettrisme et pour la cause des femmes. Aline Le Guluche s'est lancée dans une aventure courageuse : à 50 ans, elle a réappris à lire. En surmontant ses difficultés et la peur de s'exposer au regard des autres, elle a changé la donne et repris les rênes de sa vie. Après avoir raconté cette partie dans un premier témoignage, de son enfance à la lecture, J'ai appris à lire à 50 ans, paru aux éditions Prisma en septembre 2020, elle publie aujourd'hui un ouvrage poignant racontant son combat contre l'illettrisme et pour la défense des femmes. Devenue égérie de la Fondation Write her future de Lancôme, porte-parole également de l'ANLCI, Aline Le Guluche parcourt la France pour délier la parole sur ce sujet délicat, rencontrer associations, réseaux d'entraide et d'éducation et agir au plus profond de la société pour ouvrir le regard de tous sur cette cause nationale. En se lançant dans un projet qui était au départ un sujet privé, Aline est allée bien au-delà de son cas personnel. Elle a construit une activité qui est devenue son métier. Conférencière, porte-parole d'un organisme officiel, aujourd'hui Aline a créé elle-même sa place dans la société et son histoire est aussi l'histoire d'une réussite désormais professionnelle. Ce livre aborde les sujets fondamentaux de l'illettrisme, de l'illectronisme, de la dyslexie, la dyspraxie, la dysorthographie, l'adaptation à l'enseignement scolaire. Mais aussi des sujets plus féminins : comment surmonter ses peurs ? Comment aller au-delà des barrières qu'on se met soi-même ? Comment trouver une place qui vous corresponde dans la société ? Ce témoignage est une magnifique histoire d'empowerment au féminin. Avec cette nouvelle publication, les Editions Prisma poursuivent leur engagement fort pour faire changer les mentalités et s'engagent aux côtés d'Aline pour la lutte contre l'illettrisme. Un livre choc qui fait la lumière sur un sujet primordial de dimension internationale. Un vécu éblouissant qui pourrait bien mobiliser l'opinion publique et redonner confiance à des millions de femmes pour éveiller l'envie de maîtriser leurs destins.