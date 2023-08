Le trésor de l'amitié

Les aventures de Luna et de ses amis "les magiques" qui apportent des réponses bienveillantes et amusantes à toutes ses questions. Luna est une petite fille spirituelle et joyeuse. Attentive et curieuse, elle aime se réfugier dans le jardin, au plus proche de la nature quand elle ne se sent pas bien. Aujourd'hui, Luna a rencontré Tom au parc. Elle est ravie de se faire un nouvel ami. Mais Tom a certaines réactions bizarres qui peinent et étonnent Luna... Heureusement, le petit hérisson de l'empathie lui confie 3 feuilles enchantées qui vont aider la petite fille à comprendre ce sentiment.