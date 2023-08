Fais comme le panda ... Une histoire inspirante et des exercices à pratiquer pour te connecter à ton animal préféré ! Arthur est tout le temps très occupé ! Entre le sport, ses amis et les visites chez papi et mamie, il se sent parfois perdu et énervé. Heureusement, il va s'inspirer de la sagesse du panda pour retrouver le chemin du calme et apprendre à organiser son temps pour profiter de chaque activité sereinement.