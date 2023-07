L'engrenage poétique du jeu des 7 aigreurs

A la fois poète et dessinateur, Art Thug nous entraîne dans l'engrenage d'une poésie facétieuse et rythmée. La page blanche est son terrain de jeu pour endormir ses peines, faire rougir ses colères et étinceler ses joies ; il y évoque l'ouverture de l'âme, de l'esprit, au monde qui nous entoure et à ses richesses éclatantes ou enfouies. L'engrenage est ici synonyme d'interaction et l'aigreur d'une saveur douce et acidulée.